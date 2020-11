Mám veľké obavy a velký strach.

Vyjadrujem sám za seba ako občan tohto štátu svoje obavy a strach . Žijeme v demokratickom štáte a myslím že to hovorí asi aj Ústáva SR alebo už nie ? Preto som sa rozhodol po vyjadreniach premiéra tohto štátu napísať tento blog

Dennodenne som konfrontovaný s množstvom informácií ,tlačových konferencií premiéra Slovenskej republiky. Mnohokrát som sa neverejne vyjadril že vládny predstavitelia by nemali mať voľný Facebookový profil .Veľmi na zarážajú statusy , ako sme „ začipovali 3 mil. obyvateľov ...

Dna 11,11 sa volená poslankyňa a predsedkyňa Zdravotného výboru vyjadrila, ako volený zástupca svoj názor, podložené množstvom stretnutí a aj dlhoročnou prípravou a komunikáciou s odborníkmi a je legálne zvolený zástupca do parlamentu, tak ako je legálne zvolený aj predstaviteľ, ktorý v súčasnosti zastáva post premiéra, ale aj predstaviteľ, ktorý v súčasnosti zastáva post ministra obrany . Všetci sú volení a všetci majú právo povedať svoj názor . Aj v minulosti ma pobúrilo ak minister obrany dáva najavo ,že volený prezident lekárskej komory , by mal byť vymenený -to znamená, že to iste môžeme požadovať aj my ostatní voliči!? Dehonestácia riadne zvoleného poslanca a predsedu výboru pre zdravotníctvo ma zaskočilo. Vyjadrenia verejne s úst premiéra ,že je „trpená“ a že ma aj klamstvo v mene lebo je Cigániková je hulvátcke a vyjadrenie absolútnej neúcty k postu predsedu Zdravotného výboru, nehovoriac o žene ! Je jedno či je to žena či muž ,akú ma rasu ,aké vierovyznanie ,akú orientáciu - je to ČLOVEK.

V tejto súvislosti som ako náhodou opäť videl film „Králová reč“ kde kráľ mal poradcov a prezentoval svoj postoj rozvážne vľúdne bez urážania a znevažovania občanov „pokazili ste si to !“ a súčasne som začal pozerať seriál Kráľovná , v jednej s epizód sa panovníčka Alžbeta rozprávala so svojim premiérom po mozgovej porážke, s premiérom Winstonom Churchillom ,a dostal veľké pokarhanie, že neinformoval o svojom zdravotnom stave a ohrozil krajinu ,pretože nebol primerane zdravý . V tejto súvislosti rozmýšľam ,či by sa podobne nemalo postupovať všade , a preto vyjadrujem svoje obavy.

Súčasne dávam do pozornosti iné obdobie a inú krajinu v minulom storočí ,kde predstaviteľ bol rovnako seba stredný a nemal oponenta nepripúšťal akúkoľvek diskusiu , plamenne zmiatol masy ľudí a doviedol ich do II. svetovej vojny , nepripúšťal diskusiu a aj jeho okolie mu nemohlo a nesmelo oponovať , tak ako dnes. Ak vedecká kapacita so SAV je zapudená len pre názor, pochybnosti .

Preto vyjadrujem svoje obavy a veľký strach !